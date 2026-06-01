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مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: احیای واحدهای آسیبدیده در جنگ سوم تحمیلی در دستور کار صمت استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در نشست «قرارگاه بازسازی و توسعه تولید» با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از تولیدکنندگان استان اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت واحدهایی که در جریان جنگ سوم تحمیلی دچار آسیب شدهاند، یک اولویت جدی برای اداره کل صمت است و قرارگاه بازسازی و توسعه تولید با رویکرد تصمیمسازی و تصمیمگیری سریع برای رفع موانع تشکیل شده است.
وی افزود: هدف ما این است که با هماهنگی دستگاههای مرتبط، مسیر تأمین نیازهای اصلی این واحدها از جمله نوسازی تجهیزات، بازسازی بخشهای آسیبدیده و تسهیل فرآیندهای اداری و حمایتی را کوتاه کرده و از توقف یا کاهش تولید جلوگیری کنیم.
در پایان این نشست، بر پیگیری مستمر موضوعات مطرحشده، تشکیل کارگروههای تخصصی و تدوین برنامه زمانبندی برای بررسی میدانی و اقدام عملی برای بازسازی واحدهای آسیبدیده تأکید شد.