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حزبالله لبنان اعلام کرد: یک سامانه پارازیت راداری متعلق به رژیم صهیونیستی را در نزدیکی قلعه تاریخی بوفورت در جنوب لبنان هدف حمله پهپادی قرار داده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، حزبالله لبنان در بیانیهای از انجام چند عملیات در مرزهای جنوبی لبنان و شمال سرزمینهای اشغالی خبر داد و اعلام کرد ضربات متعددی به نظامیان و تجهیزات ارتش رژیم صهیونیستی وارد کرده است.
بر اساس این بیانیه دو خودروی زرهی در شهرک دِبِل با پهپادهای انتحاری اَبابیل منهدم شدند. در ادامه، تجمعات نظامیان اشغالگر در شهرک قوزَح هدف شلیک موشکی قرار گرفت.
در محدوده قلعه شَقیف نیز سه خودروی هامِر، از جمله یک خودروی فرماندهی، با پهپادهای ابابیل مورد اصابت قرار گرفتند.
رزمندگان مقاومت همچنین یک رادار اخلال در عملکرد پهپادها را در همین منطقه منهدم کردند.
زیرساختهای نظامی در شهر اشغالی صَفِد نیز با دو موشک هدف قرار گرفت. حزبالله اعلام کرد در تمامی این عملیاتها اصابتها مستقیم و قطعی بوده است.