استاندار آذربایجانشرقی مطرح کرد؛
مدیران برای فعالیت سمنها تسهیلگر باشند
استاندار آذربایجانشرقی با انتقاد از حاکمیت نگاه خشک اداری بر فعالیتهای خیرخواهانه بر ضرورت تسهیلگری مدیران برای سازمانهای مردمنهاد تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
بهرام سرمست در جلسه شورای اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه اقتصادی اظهار کرد: فاصله میان نظریههای دانشگاهی و عمل در جامعه موجب غفلت از سرمایه اجتماعی شده است در حالی که تشکلهای مردمنهاد با نیت خیرخواهانه برای کاهش باری از دوش مسئولان تلاش میکنند.
وی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی باید از ظرفیت داوطلبانه سمنها استقبال کنند افزود: اگر تشکلهای مدنی برای نفع عمومی گام برمیدارند، نباید با سدهای سخت اداری مواجه شوند. در صورت نیاز به تغییر قواعد برای خدمترسانی بهتر، مسئولیت اصلاح این روندها نه بر عهده سمنها، بلکه وظیفه ذاتی دولت و مدیران دولتی است.
استاندار آذربایجانشرقی در خصوص پیگیری تاسیس موسسه خیریه سرای محبت برای حمایت از سالمندان تصریح کرد: از سازمان بهزیستی انتظار میرود مقدمات این امر را فراهم کند و من شخصاً برای رفع موانع احتمالی در سطح ملی و مکاتبه یا رایزنی با مسئولان ذیربط در تهران دریغ نخواهم کرد.
سرمست با تاکید بر لزوم ارتقای بهداشت روانی در جامعه گفت: سلامت روح و روان به اندازه سلامت جسم حیاتی است و مدیران باید در رفتار خود، روحِ قوانین که همان تسهیل امور مردم است را بر ظاهرِ خشکِ آن مقدم بشمارند.
وی با انتقاد از مدیرانی که در مسیر تحقق ایدههای نو سنگاندازی میکنند خاطرنشان کرد: وقتی مجموعهای خیریه برای انجام یک اقدام ویژه عملیاتی پیشقدم میشود، وظیفه مدیران است که با انعطافپذیری و تمام توان برای تحقق عینی آن ایده تلاش کنند.
گفتنی است در این جلسه همچنین نمایندگان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی و علوم پزشکی تبریز گزارشی از عملکرد خود در دوره جنگ رمضان ارائه دادند.