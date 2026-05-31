«مته فردریکسن» با انتقاد از کاهش هزینه های نظامی اروپا و اتکا به آمریکا گفت: دانمارک به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا علیه گرینلند به‌وضوح پاسخ داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نخست‌وزیر دانمارک شامگاه یکشنبه در اظهاراتی عنوان کرد: «دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا درباره تمایل خود در مورد گرینلند بسیار صریح بود. فکر می‌کنم ما خیلی واضح پاسخ دادیم.»

«مته فردریکسن» تاکید کرد: تمامیت ارضی ما باید محترم شمرده شود.

نخست‌وزیر دانمارک در ادامه اظهاراتش بیان کرد: «من فکر می‌کنم ما پس از پایان جنگ سرد اشتباه کردیم، هزینه‌های نظامی خود را کاهش دادیم و امیدوار بودیم که اگر اتفاقی افتاد، ایالات متحده بیاید و به ما کمک کند.»

«مته فردریکسن» افزود: «این صرفا روش اشتباهی برای نگاه کردن به خود، کشورهایتان و مرزهایتان است. من معتقدم که اروپا باید کاملا مسلح شود و کاملا بتواند از خود دفاع کند.»

گرینلند سرزمینی غنی از منابع معدنی و از نظر راهبردی بسیار مهم است، زیرا حضور نیرو‌های آمریکایی در یک پایگاه فضایی در گرینلند برای ردیابی موشک‌های دوربردی که ممکن است به سمت خاک آمریکا شلیک شوند، ضروری است. اگرچه واشنگتن به‌طور صریح اعلام نکرده که گزینه نظامی را کنار می‌گذارد، اما دولت آمریکا همچنان بر اهمیت گرینلند برای امنیت ملی این کشور تاکید دارد.