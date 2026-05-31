به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این کتاب در ۲۰۸ صفحه موضوعاتی، چون تعریف سنّت الهی و تبیین ویژگی‌های آن، اهمیت سنّت‌های الهی، انواع سنّت‌ها، بررسی شرایط تحقق آنها، تشریح نتایج مثبت اعتماد به سنّت‌های الهی و بررسی مصادیق عینی تحقق سنّت‌ها در تاریخ انبیا را در بر می‌گیرد.

این کتاب که به قلم مهران کریمی نوشته شده، مروری جامع بر موضوع سنت‌های الهی در اندیشه رهبر شهید دارد و می‌کوشد ابعاد مختلف این مفهوم بنیادین را در منظومه فکری ایشان تبیین کند.

در معرفی این اثر تأکید شده است که سنت‌های الهی، قوانین ثابت و تغییرناپذیری هستند که بر عالم و جوامع انسانی حاکم‌اند و فهم درست آنها می‌تواند در تحلیل تحولات و رخداد‌های اجتماعی و تاریخی، نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

بخشی از کتاب:

بر این عالم وجود، قوانینی حاکم است که اهل ماده آن قوانین را نمی‌شناسند آن قوانین را نمی‌بینند.

سنت خدا یعنی قوانین الهی، قوانینی وجود دارد در عالم وجود.

این قوانینی مثل قوانینی طبیعی، مثل قانون جاذبه، مثل قانون ستارگان و آمد و رفت ماه و خورشید در شبانه روز، این‌ها قانون است، قانون طبیعی است.

همین جور قوانینی در جوامع انسانی وجود دارد. این قوانین را اهل ماده با چشم‌های کم سو نمی‌توانند درک بکنند، اما وجود دارد.