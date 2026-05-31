۹۱ درصد موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده اند. به گزارش خ برگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛معاون عمرانی استانداری لرستان گفت: در پی حمله هوایی دشمن آمریکایی صهیونی در جنگ سوم تحمیلی به استان لرستان ۲۰۰ واحد مسکونی تخریب شد که تاکنون ۱۸۲ واحد معادل

مهدی مجیدی با قدردانی از همکاری بانک مسکن در پرداخت به موقع این تسهیلات بیان کرد : این درصد پرداختی در مقایسه با میانگین کشوری و سایر استانها رقم قابل قبولی است.

معاون معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به تأمین لوازم خانگی گفت: مقرر شده بنیاد علوی موضوع اعطای تسهیلات و کمکهای بلاعوض را در دستور کار قرار دهد و بسته‌های پیش‌بینی‌شده از طریق مراکز توزیع، پیگیری و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

مجیدی با اشاره به پرداخت خسارت‌های جزیی واحدهای مسکونی خسارت دیده از جنگ در استان هم گفت:تاکنون توسط بنیاد مسکن، ۲۵ میلیارد تومان برای جبران خسارتهای وارده به این واحدها پرداخت شده است.