بیست و چهار ساعت تا پایان مهلت زمانی در اعلام اسامی مسافران جامجهانی، تمرینات پرفشار تیم ملی ایران در فضایی پرنشاط دنبال شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در فاصله یک روز تا پایان مهلت زمانی فیفا به تیمهای حاضر در جام جهانی برای معرفی فهرست ٢۶ نفره خود، امیر قلعهنویی مردان خود را برای ادامه تمرینات در اردوی آنتالیا به خط کرد.
این تمرین از ساعت ١٨:۴۵ با صحبتهای امیر قلعهنویی سرمربی تیم ملی و در ادامه مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی و هدایت ممبینی دبیرکل فدراسیون فوتبال در حضور محمود اسلامیان مشاور رییس فدراسیون فوتبال در جمع ملیپوشان آغاز شد.
سرمربی تیم ملی در بخشی از صحبتهای خود با اشاره به دشواری انتخاب ۲۶ بازیکن نهایی گفت: «مقررات فیفا این امکان را از ما گرفته است که همه بازیکنان را در مسابقات جام جهانی همراه داشته باشیم. در ۴۸ ساعت گذشته جلسات فشرده و متعددی برگزار کردهایم تا پس از بررسیهای دقیق، فهرست نهایی تیم را مشخص کنیم.»
وی در ادامه افزود: «شعار تیم ملی “تا پای جان برای ایران” است و همه اعضای تیم با همین انگیزه و تعهد وارد رقابتها خواهند شد. هدف ما این است که پروژهای را که در جام ملتهای آسیا، با وجود شایستگیهای فراوان تیم ملی، ناتمام ماند، در جام جهانی به سرانجام برسانیم.»
در ادامه و با آغاز تمرینات تیم ملی، بازیکنان در فضایی جدی و پرنشاط با انگیزه فراوان به تمرین پرداختند. خندهها و کریهای ملیپوشان در حین این تمرین، آرامش منطقه آرام «مردان» را از بین برده بود، اما حکایت از انگیزه بالای ملیپوشانی داشت که از لحظه به لحظه اردوی تیم ملی برای کسب آمادگی بهره میبرند.