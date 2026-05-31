«حسن فضل الله» گفت: هدف عملیات رژیم اسرائیل در لبنان فراتر از مسئله سلاح مقاومت و تحمیل واقعیت‌های جغرافیایی و جمعیتی جدید از جنوب سوریه تا جنوب لبنان است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، نماینده مجلس و عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در مجلس لبنان در مراسم یادبودی که حزب‌الله برای شهید حسین علی سلامی در مصیطبه برگزار کرد، افزود: «سرنوشت کل کشور لبنان و نه فقط یک منطقه یا فرقه خاص در خطر وجودی قرار دارد.»

«حسن فضل الله» تاکید کرد: بر اساس واقعیت‌های این رویارویی، حزب الله به مقابله با رژیم اسرائیل و دفاع از لبنان ادامه خواهد داد.

فضل‌الله این سوال را مطرح کرد که آیا دولت لبنان، خود را نگران اتفاقات می‌داند و آیا مذاکرات جاری در توقف عملیات نظامی یا جلوگیری از اشغال سرزمین‌های با اهمیت تاریخی لبنان موفق بوده است یا نه؟

عضو فراکسیون مقاومت در مجلس لبنان با بیان اینکه «گسترش عملیات نظامی رژیم اسرائیل و نمایش جاه‌طلبی‌هایش در خاک لبنان، انگیزه ما را برای پافشاری به گزینه مقاومت دوچندان می‌کند، تاکید کرد که «هیچ گزینه‌ای جز ادامه مقاومت و پایداری وجود ندارد».

او افزود: هیچ تحولی در میدان، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که لبنانی‌ها صاحبان قانونی این سرزمین هستند و برای آزادسازی آن تلاش خواهند کرد.

فضل الله از مذاکره مستقیم دولت لبنان با رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت: رژیم اسرائیل با تشدید تنش‌ها نشان داده است که مذاکرات هیچ دستاوردی برای لبنان ندارد و نتایج سیاسی آن در خدمت منافع صهیونیست هاست و به این رژیم اجازه می‌دهد که عملیات نظامی خود را در جنوب تشدید کند.

عضو فراکسیون مقاومت در مجلس لبنان خواستار آتش‌بس جامع به عنوان مقدمه‌ای برای عقب‌نشینی رژیم اسرائیل و بازگشت آوارگان شد و تاکید کرد که لبنان دارای عناصری از قدرت ملی است که می‌تواند برای تحقق این اهداف به کار گرفته شود.