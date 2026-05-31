به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید مهدی طباطبایی در این پیام، تصریح کرده است که شایعه‌پردازی شبکه بی‌آبروی خارجی، ادامه بازی‌های خنده دار رسانه‌ای قبلی است‌ و آرزوی خود را به جای واقعیت منتشر کرده‌اند. رئیس‌ جمهور از خدمت به مردم، عقب نخواهد نشست، چنان که ملت ایران از مسیر همبستگی و مقاومت، پا پس نخواهند گذاشت؛ آرزوی شکستن وحدت ملی ایرانیان را به گور می‌برند.