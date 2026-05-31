به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه ستاد احیای ربع رشیدی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده برای احیای این مجموعه تاریخی اظهار کرد: یکی از محور‌های اصلی دیدار هفته گذشته با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موضوع ربع رشیدی و راهکار‌های تسریع در روند احیا، کاوش و ثبت جهانی این اثر تاریخی بود.

وی با تاکید بر جایگاه ویژه ربع رشیدی در تاریخ علمی و فرهنگی ایران و جهان اسلام افزود: برای تحقق اهداف پیش بینی‌شده در زمینه احیا و ثبت جهانی این مجموعه، باید موانع موجود در مسیر آزادسازی محدوده آن برطرف شود و از همه ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود بهره گرفته شود.

سرمست همچنین با اشاره به ضرورت بهره گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه استان در معرفی هر چه بهتر ربع رشیدی، بر بررسی و امکان سنجی برگزاری رویداد رینوتکس توسط معاونت سیاسی، اجتماعی استانداری تاکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت رویداد‌های نوآورانه و فناورانه می‌تواند به معرفی ابعاد مختلف تاریخی، فرهنگی و علمی ربع رشیدی و جلب مشارکت نخبگان و سرمایه گذاران در مسیر احیای این مجموعه کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: احیای ربع رشیدی تنها یک طرح میراث فرهنگی نیست، بلکه اقدامی هویت ساز و توسعه محور برای آذربایجان شرقی محسوب می‌شود و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و هم افزایی، روند اجرای برنامه‌های مرتبط با این مجموعه تاریخی را تسریع کنند.