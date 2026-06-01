قائم مقام معاونت استان‌های رسانه ملی در دیدار با مدیران و خبرنگاران رسانه‌های عراقی: تعامل سازنده با رسانه‌های خارجی، برای معرفی توانمندی های ملی و بین المللی در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ قائم مقام معاونت استان‌های سازمان صداوسیما گفت: شبکه آبادان در دیپلماسی رسانه‌ای پیشگام ظاهر شده است.

حمید حاجی نژاد در دیدار با فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران و نمایندگان شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی عراق در محل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره، با بیان این مطلب افزود: در راستای تحقق سند تحول رسانه ملی و راهبرد ابلاغی جدید، ماموریت تعامل سازنده با رسانه‌های استان‌های مرزی کشور‌های همسایه، برای شکوفایی توانمندی‌ها و انتفاع مردم دو سوی مرز در دستور کار قرار گرفت.

وی در این نشست که با حضور سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره و مدیرکل و معاونان صداوسیمای آبادان برگزار شد، اظهارداشت: دراین زمینه صداوسیمای آبادان پیشگام بوده و از دو سال پیش تاکنون با ایجاد تعامل سازنده با رسانه‌های عراقی، سرکنسولگری و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بصره، برنامه‌های مختلفی همچون پخش زنده جزءخوانی قرآن کریم از بصره، ویژه برنامه‌های اربعینی، نمایش مواسات دو کشور، مسابقات فوتبال، پخش رویداد‌های مختلف و تولید گزارش‌های خبری از جنوب عراق را در دستور کار داشته و اکنون نیز با سفر برون مرزی به عراق زمینه تعامل با رسانه‌های بصره را ایجاد کرده است.

حاجی نژاد بیان کرد: توجه به اشتراکات، آیین ها، داستان‌ها، آداب، رسوم و اقتصاد هر دو طرف مرز، تولید گونه‌های مختلف برنامه‌ای، ایجاد بانک مفاخر، آوا‌ها و موسیقی مشترک و تبادل آرشیو‌های دو طرف، بخشی از دیپلماسی رسانه‌ای معاونت استان‌ها را شامل می‌شود.

قائم مقام معاونت استان‌های صداوسیما خاطرنشان کرد: یادمان نمی‌رود که در بزنگاه‌های مختلف مردم عراق در کنار مردم ایران ایستاده‌اند که نمونه بارز آن دفاع مقدس سوم بود و این امر وظیفه ما را در برابر این مردم سنگین‌تر کرده است.

وی تاکید کرد: این نشست‌ها باید به یک اجماع رسانه‌ای منتهی شود تا از ره‌‍ آورد آن بشود اقدامات بزرگ رسانه‌ای را پایه گذاری کرد.

حاجی نژاد عنوان کرد: باید نگاه حداقلی را کنار گذاشت و با یک نگاه جهادی و حداکثری در حوزه تمدن اسلامی به افق‌های پیش رو نگریست.

وی آمادگی معاونت استان‌های رسانه ملی را برای در اختیار گذاستن تصاویر حماسه‌های شبانه مردم ایران و ارائه گزارش به زبان عربی و برقراری ارتباط زنده از این تجمعات، جهت تنویر افکار مخاطبان عراقی را اعلام کرد و از رسانه‌های عراقی خواست در یک هم افزایی رسانه‌ای با معاونت استان‌های صداوسیما، فعالانه با این حوزه برخورد کنند.

قائم مقام استا‌ن‌های صداوسیما در پاسخ به درخواست رسانه‌های عراقی برای بازدید از ایران و برگزاری دوره‌های آموزشی گفت: متولی این موضوع، معاونت برون مرزی صداوسیما است و با توجه به وجود نمایندگی سازمان در کشورعراق این امور می‌تواند از آن طریق پیگیری شود، اما معاونت استان‌ها آمادگی همکاری کامل در این حوزه را دارد.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره در دیدار قائم مقام معاونت استان‌های رسانه ملی با فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های عراقی، ضمن قدردانی از ابتکار و اهتمام معاونت استان‌های رسانه ملی در ایجاد تعامل با کشور‌های همسایه، خاطر نشان کرد: رسانه‌های امروز جهان، در دست استکبار است و در تقابل این ابرقدرت‌های رسانه‌ای، نباید از تشریک مساعی و هم افزایی رسانه‌ای رسانه‌های ایرانی و کشور‌های همسایه به ویژه کشور‌های مسلمان غافل شد.

علی عابدی ذکر کرد: در حالی که رسانه‌های بیگانه پیوسته سعی در تخریب چهره واقعی جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی عراق را دارند، هنوز نتوانسته‌ایم به خوبی سیاست‌ها و دیدگاه‌های مسئولان جمهوری اسلامی ایران در قبال مردم عراق را تبیین کنیم.

وی اشاره کرد: راهبرد جمهوری اسلامی درقبال مردم و دولت عراق، عراقی امن، آباد، آزاد و مستقل است و ما برای نیل به این هدف در کنار برادران و خواهران عراقی خود خواهیم بود.

عابدی تاکید کرد: این ابتکار صداوسیما قطعا منشأ برکات فراوان در حوزه‌های مختلف دیپلماسی خواهد شد.

تجربه موفق شبکه آبادان

مدیرکل صداوسیمای آبادان نیز در این نشست با برشمردن فعالیت‌های مختلف این شبکه با کشور عراق، از جمله پخش موفق جزء خوانی قرآن کریم از بصره که مورد تحسین رئیس محترم سازمان صداوسیما نیز قرارگرفت، طرح یک مسابقه قرآنی بزرگ بین نوجوانان ایرانی و عراقی، تولید آثار موسیقایی مشترک با هنرمندان بصره و خرمشهر و آبادان، پوشش حضور مردم عراق در رویداد‌های مختلف ایران، پخش اختصاصی برنامه‌های رادیویی برای مردم استان بصره و استان‌های هم جوار، اظهار داشت: انتظار داریم در فضای مثبت ایجاد شده، رسانه‌های عراقی نیز به خوبی وارد این کارزار هم افزا شده و در زمینه تبادلات رسانه‌ای ما را یاری دهند.

بهروز رضایی تاکید کرد: تجربه موفق شبکه آبادان در این زمینه بسیار گرانقدر بوده و با تعاملو هم افزایی بیشتر با رسانه‌های عراقی زمینه دیپلماسی موفق رسانه‌ای را در این منطقه ایجاد خواهیم کرد.

در پایان این نشست اهالی رسانه، خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های مختلف کشورعراق به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.