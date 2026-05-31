به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، علیرضا قلی‌زاده با اشاره به اینکه گزارشی مبنی بر بروز مشکل تنفسی برای افرادی در منطقه کیشون‌بن، محور تالش به سوباتان، از طریق مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) جمعیت هلال احمر گیلان دریافت شد گفت : پس از دریافت این گزارش، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات چوبر به محل حادثه اعزام شد و اقدامات لازم برای ارزیابی و بررسی وضعیت حادثه‌دیدگان در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در این حادثه یک زوج بر اثر خفگی ناشی از استنشاق گاز منوکسید کربن جان خود را از دست دادند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر گیلان ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی در اماکن اقامتی و فضاهای بسته، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه شرایط اضطراری، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۲ هلال احمر اطلاع دهند.