به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مهدی پور احمدی افزود: در پی این اتفاق که دقایقی پیش رخ داده است، نیروهای آتش‌نشانی و امدادی بلافاصله در محل حاضر شده اند.

وی افزود: این حادثه در طبقه سوم مجتمع ۴۰ واحدی روی داده که بررسی های اولیه نشان می دهد دلیل آن نشت و انفجار گاز بوده است .

به گفته ی پور احمدی، در پی این حادثه، به واحد های مسکونی مجاور خساراتی وارد شده است.

او گفت: مصدومان حادثه از محل خارج و تحت درمان قرار دارند .

وی افزود: نیروهای امدادی در محل حضور دارند و احتمال افزایش مصدومان وجود دارد .