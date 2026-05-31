چهار مصدوم در حادثه انفجار گاز در یک واحد مسکونی فاز یک اندیشه
معاون عملیات سازمان آتشنشانی شهریار گفت: انفجار گاز در یک واحد مسکونی در فاز یک اندیشه ۴ مصدوم داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، مهدی پور احمدی افزود: در پی این اتفاق که دقایقی پیش رخ داده است، نیروهای آتشنشانی و امدادی بلافاصله در محل حاضر شده اند.
وی افزود: این حادثه در طبقه سوم مجتمع ۴۰ واحدی روی داده که بررسی های اولیه نشان می دهد دلیل آن نشت و انفجار گاز بوده است .
به گفته ی پور احمدی، در پی این حادثه، به واحد های مسکونی مجاور خساراتی وارد شده است.
او گفت: مصدومان حادثه از محل خارج و تحت درمان قرار دارند .
وی افزود: نیروهای امدادی در محل حضور دارند و احتمال افزایش مصدومان وجود دارد .