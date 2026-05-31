جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس آذربایجان شرقی با حضور فعالان عرصه طراحی، تولید و عرضه مد و لباس ایرانی - اسلامی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، جلسه کارگروه ساماندهی مد و لباس آذربایجان شرقی با حضور فعالان عرصه طراحی، تولید و عرضه مد و لباس ایرانی - اسلامی ، اعضای حقوقی ، بخش خصوصی ، موسسات ، اتحادیه‌ها ، تولیدکنندگان و دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تبریز برگزار شد.

محسن گرجی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های خوب استان آذربایجان شرقی در صنعت نساجی و پوشاک گفت: زیرساخت‌ها ، نهاد‌ها ، انجمن‌های فرهنگی و ظرفیت‌های بومی خوبی در حوزه لباس در استان داریم که بسیار قابل توجه بوده است.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور همچنین از رویداد بزرگ منطقه‌ای - بین المللی با محوریت استان آذربایجان شرقی خبر داد که ظرفیت‌های استان را بالقوه خواهد کرد و در کنار آن سطح دسترسی مصرف کنندگان به پوشاک ایرانی - اسلامی افزایش خواهد یافت.

وی ابراز امیدواری کرد با تشکیل جلسات کارگروه بتوانیم رویداد‌های عرضه در سطح فاخر و در محل‌های عرضه فاخر داشته باشیم که هم طراحان بتوانند محصولات خود را به خریداران و مشتریان نهایی عرضه کنند و هم مصرف کننده‌ها بتوانند لباس فاخر با طراحی ایرانی - اسلامی را با قیمت مناسب در محل خریدی که در شان شهروندان ایرانی و تبریزی است تهیه کنند.