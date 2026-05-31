وزیر امور خارجه کشورمان اعلام کرد بحث انگشت نگاری اعضای تیم ملی فوتبال ایران در سفارت مکزیک حل شده است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی وزیر امورخارجه کشورمان در خصوص اینکه تکلیف روادید بازیکنان تیم ملی فوتبال برای حضور در مکزیک و جام جهانی چه میشود گفت: دوستان ما در ترکیه با سفارت مکزیک صحبت کردهاند و قرار شده بحث انگشت نگاری صرف نظر شود و یک نفر آنجا هست که کار روادید بازیکنان را پیگیری کند.
وی افزود: تجربه نشان داده هر چه بازیکنان ما را تحت فشار میگذارند نتیجه معکوس میدهد و به امید خدا آنجا موفق میشوند.