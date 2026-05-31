وزیر امور خارجه مطالب مطرح شده در رسانه ها درباره مذاکرات ایران و آمریکا را گمانه زنی دانست و گفت: گفت‌وگوها و تبادل پیام‌ها در جریان است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه درباره آخرین وضع گفت‌و‌گو‌های ایران و آمریکا و خاتمه جنگ گفت: گفت‌و‌گو‌ها و تبادل پیام‌ها در جریان است، اما در عین حال موارد مطرح شده در این مورد گمانه‌زنی است.

سید عباس عراقچی افزود: تا وقتی این گفت‌و‌گو‌ها به نتیجه مشخصی نرسد، نمی‌شود در مورد آن قضاوت کرد.

وزیر امور خارجه همچنین گفت: هر آنچه تا کنون در خصوص گفت‌و‌گو‌های ایران و آمریکا مطرح شده، گمانه‌زنی است.

عراقچی یادآور شد: به گمانه‌زنی‌ها نباید اهمیت داد تا وقتی که به قطعیت برسد.