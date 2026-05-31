پخش زنده
امروز: -
به همت بالگردهای هوا فضای سپاه طی ۱۰ سال،۵۰ مدرسهی پیش ساخته به مناطق سخت گذر لرستان منتقل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،افزون بر نقشآفرینی در ارتقای قدرت بازدارندگی کشور، همواره در عرصه ی محرومیتزدایی و تحقق عدالت آموزشی میدان دار اقدام انقلابی و جهادی در مناطق محروم است.
همچنین با کمک بالگردهای هوا فضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ۱۰ سال گذشته ،۵۰ مدرسه ی پیش ساخته به مناطق سخت گذر لرستان منتقل و نزدیک به ۵۰۰ دانشآموز لرستانی از امکانات آموزشی مناسب بهرهمند شدهاند.