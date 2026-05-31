امضای تفاهمنامه همکاری بانک مهر ایران با اتاق اصناف تبریز
با امضای تفاهمنامه همکاری بانک مهر ایران با اتاق اصناف تبریز تسهیلات قرض الحسنه به اصناف اعطا می شود.
از این پس اصناف میتوانند تا سقف یک و نیم میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه با بازپرداخت ۲۴ ماهه از بانک قرضالحسنه مهر ایران دریافت کنند.
علی محمدی رئیس اتاق اصناف تبریز گفت: این تفاهم نامه در راستای حمایت از اعضای اتاق اصناف و فعالیت صنفی آنها امضا شده است و قطعا با نوسازی تجهیزات میتواند کمک حال تولید و اقتصاد باشد.
امیر فرجی آذر مدیر عامل شعب بانک قرضالحسنه مهر آذربایجان شرقی نیز در این مراسم با بیان اینکه در دو سال گذشته نزدیک به یک میلیارد همت تسهیلات در حوزه اصناف پرداخت شده است گفت: اگر سرمایه در گردش در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد و نوسازی تجهیزات محقق شود در این شرایط حتی ایجاد اشتغال برای یک نفر نیز برای کشور موفقیت بزرگی است.
صابر پرنیان رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی نیز در این مراسم از مدیریت بانک مهر خواست تا مسیر سیاست گذاری خود را از واحدهای تولیدی بزرگ به واحدهای کوچک و اصناف متمرکز کند.
پرنیان گفت: هم اکنون در بازار تمام اقلام به وفور موجود است اما اصناف نباید اجازه دهند برخی در تعیین قیمت جولان دهند.
وی با بیان اینکه هم اکنون مواد اولیه و قطعات در کمتر از دو روز ترخیص میشوند گفت: سعی داریم توان واردات کالاهای اساسی توسط تجار تبریزی را نیز تقویت کنیم.
پرنیان یادآور شد:در یک ماه گذشته برای واردکنندگان استان با مجوز واردات مواد اولیه به ارزش ۱۲۰ هزار میلیون یورو موافقت شده است.