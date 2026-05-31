نشست شورای امنیت قرار است روز دوشنبه و به درخواست فرانسه برگزار شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، وزیر امور خارجه فرانسه روز یکشنبه درخواست نشست شورای امنیت سازمان ملل را مطرح کرد و خواستار توجه فوری بین‌المللی به وضع لبنان شد.

روسیه «قاطعانه» از درخواست فرانسه برای تشکیل نشست حمایت کرده است.

دبیرکل اتحادیه عرب، تهاجم وحشیانه اسرائیل به لبنان را محکوم و خواستار توقف فوری جنگ شد. احمد ابوالغیط، ضمن هشدار درباره نقض حاکمیت لبنان و حقوق بین‌الملل از سازمان ملل خواست رژیم صهیونیستی را به توقف عملیات نظامی و اجرای کامل قطعنامه این سازمان ملزم کند.

قطر هم از جامعه جهانی خواست تا مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل را مجبور به توقف حملات علیه لبنان کند.

وزیر خارجه آلمان هم درباره گسترش تهاجم زمینی رژیم اسرائیل در جنوب لبنان ابراز نگرانی کرد و هشدار داد که تشدید بیشتر درگیری‌های نظامی، خطر وخیم‌تر شدن شرایط بی ثبات کنونی را به همراه دارد.

رژیم صهیونیستی در ساعات گذشته با افزایش حملات هوایی و توپخانه‌ای خود و پیشروی به سوی مناطقی از جنوب لبنان منجر به شهادت و زخمی شدن شماری از ساکنان این مناطق شد.

با وجود برقراری آتش‌بس، رژیم صهیونیستی همواره به حملات خود به روستا‌ها و شهر‌های جنوب لبنان ادامه و در نقض مداوم آتش‌بس، خانه‌ها و غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.

وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در تجاوزات رژیم صهیونیستی به این کشور از دوم مارس تاکنون (۱۱ اسفندماه گذشته تاکنون) سه هزار و ۴۱۲ نفر شهید شدند. ، ۱۰ هزار و ۲۶۹ نفر نیز تاکنون زخمی شده‌اند.

منابع لبنانی می‌گویند حملات رژیم صهیونیستی و دستور تخلیه به ساکنان بسیاری از شهرک‌ها و روستا‌های جنوب لبنان منجر به آواره شدن حدود ۱.۲ میلیون لبنانی شده است.