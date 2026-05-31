به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی امیری راد فرماندار مراغه گفت:آیین بزرگداشت استاد حیدر عباسی متخلص به باریشماز در قالب شب شعر و برنامه‌های فرهنگی و هنری در مراغه برگزار خواهد شد.

امیری راد افزود:مراسم بزرگداشت روز اول در تالار عبدالقادر مراغه‌ای و در قالب شب شعر و برنامه‌های فرهنگی برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: برنامه‌های روز دوم نیز در اوحدیه مراغه، جوار مزار استاد حیدر عباسی در قالب بزرگداشت اجرا خواهد شد.

فرماندار مراغه گفت: استاد حیدر عباسی از مفاخر شعر و ادبیات آذربایجان شرقی و صاحب بیش از ۳۰ جلد کتاب ارزشمند است. استاد حیدر عباسی در سال ۱۳۲۲ در شهر مراغه متولد شد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مراغه و تحصیلات عالی را در دانشگاه آذرآبادگان با اخذ لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی به پایان رساند.

استاد عباسی علاوه بر ترجمۀ متون از زبان فارسی و عربی به ترکی و سرودن شعر و نگارش نمایشنامه و داستان در هنر‌هایی همچون نقاشی، حکاکی و خوشنویسی نیز مهارت داشت.

ترجمه و تفسیر کتاب‌های نهج‌البلاغه و مثنوی معنوی با عنوان شرح‌الانوار به زبان ترکی که حاصل ۴۲ سال از عمر پربرکت استاد عباسی است، عرفان را با اندیشه‌های وی درهم می‌آمیزد و به عنوان دایرة المعارف ادبیات معاصر آذربایجان مطرح می‌کند.

این شاعر مراغه‌ای به زبان‌های آذری، عربی، انگلیسی، فرانسه و روسی تسلط کامل داشت و اغلب آثارش به زبان آذری است.

وی بیشتر آثار ادبی و شعری خود را با الهام از قرآن مجید، نهج البلاغه و اشعار مولانا سروده است. تاکنون از استاد حیدر عباسی بیش از ۳۰ جلد کتاب چاپ و منتشر شده است.

ن‍غ‍مه‌داغی و اس‍ت‍ع‍م‍ار، ک‍ع‍به و قان‍لی اذان، یار و نار، گ‍ول‍نده ه‍رزامان، م‍ش‍اع‍ی‍ر و ش‍ی‍طان، س‍س، دووارلار، اودوم‍لو دیره‌ک، چ‍اغ‍ی‍ری‍ل‍مام‍ی‍ش ق‍وناق‍لار، م‍خ‍نث‌ل‍ر، وال‍ع‍ص‍ر، دارت‍ی‍ل‍مام‍ی‍ش دن‍ل‍ر (ح‍ی‍کای‍‌ل‍ر) از آثار شعر این شاعر به زبان ترکی بوده و نمی از یم ترجمه و شرح دعای صباح امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام) از دیگر کتاب‌های اوست.

استاد حیدر عباسی شارح معاصر مثنوی معنوی است و شرح او حتی در برخی از کشور‌های همسایه و خصوصا ترکیه هم آشنا است.

شرح عرفانی ادعیه مقدسه او تقریبا منحصر‌به‌فرد است و تاکنون به شرح عرفانی این ادعیه اقدامی به عمل نیامده است؛ ترجمه نهج‌البلاغه به ترکی آذربایجانی توسط استاد عباسی نیز اتفاقی بی‌نظیر در این حوزه است.

استاد حیدر عباسی نهم اردیبهشت ماه در سن ۸۳ سالگی چشم از جهان فرو بست.