به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محفل انس با قرآن کریم، گرامیداشت دهه امامت و ولایت و یابود رهبر شهید انقلاب اسلامی امشب با حضور قشر‌های مختلف مردم در مسجد امام حسن مجتبی (ع) کیش برگزار شد.

یوسف جعفر زاده از قاریان کشور در این محفل نورآنی آیاتی از کلام نورانی قرآن کریم را تلاوت کرد.

محفل انس با قرآن کریم، فردا دوشنبه ۱۲ خرداد نیز با حضور یوسف جعفر زاده، قاری قرآن کریم ساعت ۱۹:۳۰ در مسجد خاتم الانبیاء (ص) برگزار می‌شود.