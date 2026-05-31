در عملیات زیرگیری با خودرو در جنوب بیت لحم چهار صهیونیست زخمی شدند که حال دو تن وخیم است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مجری این عملیات فلسطینی ۳۰ ساله و از ساکنان الخلیل گزارش شده که در چهارراه گوش عتصیون با خودرو به گروهی از شهرک نشینان حمله کرد.
گوش عتصیون مجتمعی از شهرکهای صهیونیستنشین در کرانه باختری رود اردن است که در بین بیتلحم و حبرون واقع شده است.
به گزارش رسانههای صهیونیستی مجری عملیات در تیراندازی نظامیان صهیونیست به شهادت رسیده است.
عملیات ضدصهیونیستی در منطقه صهیونیست نشین گوش عتصیوین در حالی انجام شد که کرانه باختری رود اردن در ماههای اخیر شاهد حملات مبارزان فلسطینی علیه صهیونیستها در پاسخ به جنایات آنها علیه ملت فلسطین بوده است.