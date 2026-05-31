برای ارتقا مدیریت مصرف آب؛
تفاهمنامه همکاری بین آبفای منطقه ۶ و اداره کل غله استان تهران
با حضور مدیر عامل آبفای منطقه شش و مدیر کل اداره غله استان تهران تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت آب و فاضلاب منطقه ۶ تهران و اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تهران به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، این همکاری با هدف مدیریت بهینه مصرف آب و مقابله با پیامدهای خشکسالی انجام شد.
مدیرعامل آبفای منطقه شش در این مراسم با اشاره به وضعیت بحرانی منابع آبی کشور و کمبود ذخایر آب در سدها گفت: آموزش همگانی و بسته های تولید محتوی به عنوان محور اصلی این برنامه در نظر گرفته شده است که در اختیار همکاران غله، نانوایی ها و فروشگاههای عرضه محصولات قرار میگیرد .
علیرضا کارگری گفت: با فرهنگسازی مناسب در مصرف آب و طرح چاپ شعار بر روی بستههای شکر و آرد و دیگرمحصولات میتوان پیام صرفهجویی را بین خانواده ها منتقل کرد.
وی افزود: در مقایسه دو ماهه امسال نسبت به دوماهه سال گذشته با نصب کاهنده در اداره غله و نانوایی ها ۳۰ درصد مصرف آب کاهش پیداکرده است.
همچنین دراین مراسم محمود یوسفی مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان تهران بر تعهد کامل این اداره کل به مفاد تفاهمنامه تأکید کرد و گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار نانوایی در سطح استان تهران فعالیت میکنند که با آموزش و بالا بردن آگاهی عمومی در مصرف بهینه آب مسئولیت اجتماعی خود را در قبال بحران آب ایفا خواهیم کرد.