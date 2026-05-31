به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ روابط عمومی و امور بین الملل باشگاه دانش پژوهان جوان اسامی اعضای تیم ملی المپیاد زیست شناسی جمهوری اسلامی ایران را برای شرکت در سی و هفتمین دوره المپیاد جهانی ۲۰۲۶ لیتوانی معرفی کرد.

رادین بیانی از تهران، امیرحسین نصرتی از استان البرز، محمد رضا واعظی از خراسان رضوی و امیر حسین رستمی از تهران اعضای این تیم هستند.

سال گذشته تیم ملی زیست‌شناسی کشورمان در سی‌وششمین المپیاد جهانی زیست‌شناسی ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین برگزار شد، موفق به کسب ۳ مدال طلا و یک مدال نقره شد.