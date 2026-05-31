رئیس دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری انتخاب مجدد محمد باقر قالیباف را به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرید محسنی در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی از آمادگی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری برای گسترش همکاریهای علمی، پژوهشی و مشورتی در حوزههای مرتبط با تقنین، نظام دادرسی، تحول قضایی، تنقیح و ارزیابی قوانین و ارتقای کیفیت مقررات ناظر بر عدالت قضایی، با مجلس شورای اسلامی خبر داد.
متن این نامه به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
دامت توفیقاته
با سلام و احترام؛
🔹انتخاب مجدد جنابعالی به ریاست مجلس شورای اسلامی را صمیمانه تبریک عرض مینمایم. این اعتماد مجدد، بیانگر ارزیابی مثبت نمایندگان محترم ملت از تجارب ارزنده، مدیریت مدبرانه و اهتمام جنابعالی در پیشبرد امور قوه مقننه و ایفای مسئولیتهای خطیر آن در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
🔹بیتردید، مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن اساسی قانونگذاری و نظارت، نقشی تعیینکننده در استحکام نظم حقوقی، ارتقای کارآمدی نهادهای حاکمیتی و تضمین اجرای عدالت در سطوح مختلف ایفا مینماید. از این منظر، تعامل مؤثر و نظاممند میان مجلس شورای اسلامی و نهادهای علمی و تخصصی کشور، بهویژه مراکز آموزش عالیِ فعال در حوزه حقوق و قضا، میتواند زمینهساز تقویت بنیانهای کارشناسی در فرایند قانونگذاری و سیاستگذاری عمومی باشد.
🔹دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، به عنوان مرکز اصلی و تخصصی تربیت نیروی انسانی متعهد، کارآمد و شایسته برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، همواره رسالت خود را در تربیت قضات تراز نظام اسلامی، توسعه دانش حقوقی و قضایی، و پشتیبانی علمی از فرایند تحقق عدالت، با اهتمام دنبال کرده است. این دانشگاه، به پشتوانه ظرفیت علمی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان ممتاز خود، آمادگی دارد در حوزههای مرتبط با تقنین، نظام دادرسی، تحول قضایی، تنقیح و ارزیابی قوانین و ارتقای کیفیت مقررات ناظر بر عدالت قضایی، همکاریهای علمی، پژوهشی و مشورتی خود را با مجلس شورای اسلامی بیش از پیش گسترش دهد.
🔹در همین چارچوب، امید است با عنایت و حمایت جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، زمینه تقویت هرچه بیشتر این نهاد علمیِ راهبردی، به عنوان کانون اصلی تربیت قضات جمهوری اسلامی ایران، فراهم گردد تا بتواند با توسعه ظرفیتهای آموزشی، پژوهشی و زیرساختی خود، سهمی مؤثرتر در تأمین سرمایه انسانیِ شایسته برای نظام قضایی و تحقق عدالت در کشور ایفا نماید.
🔹از درگاه خداوند متعال، دوام توفیقات، سلامتی و عزت جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف ایران مسئلت دارم.
با تجدید احترام
دکتر فرید محسنی
رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری