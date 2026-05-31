به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد رضا زیدآبادی گفت:اصلاح ۱۲ نقطه حادثه خیز درسطح راه‌های فرعی شامل تقاطع محور‌های روستای خرم آباد – بزرگراه دلیجان، تاج خاتون – قدیم سلفچگان – ساوه، رحمت آباد - جاده قد‌ی م قم ـ - تهران؛ حاج خلیل - جاده قدیم قم – تهران، شهرک لبن - محور جنت آباد، دستگرد - کهک ـ و اصلاح قوس‌های ابرجس لنگرود در دست اجراست.

معاون فنی و راه‌های فرعی روستایی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای استان قم افزود: پس از احصا و ارائه طرح‌های متناسب با هرنقطه مستعد حادثه که غالبا با همراهی پلیس راه، سازمان مدیریت انجام ونسبت به رفع نواقص نقطه مستعد حادثه (با اولویت بندی‌های کارشناسی شده) اقدام می‌شود.

وی راه‌های فرعی روستایی را به دلیل نقشی که در چرخه اقتصاد روستایی و همچنین جابجایی روستاییان دارد بسیارمهم خواند و گفت: به منظور تامین و ارتقا ایمنی و تسهیل تردد کاربران، طی سال گذشته ۱۲ نقطه مستعدحادثه احصا و عملیات اجرایی رفع این نقاط دردستور کار قرار گرفت.

محمد رضا زیدآبادی درخصوص میزان اعتبار اجرایی این طرح گفت: بیش از ۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار از محل منابع استانی و ملی برای این طرح اختصاص یافته است.

وی درادامه به بخشی از مشخصات فنی اجرایی طرح رفع ۱۲ نقطه مستعد حادثه اشاره و تصریح کرد: متناسب با موقعیت و ویژگی‌های هر نقطه، اقداماتی درقالب تعریض قوس، اصلاح هندسی، لکه گیری، خط گشی، نصب علائم، روکش آسفالت، ترانشه برداری به مرحله اجرا درخواهد آمد.

زید آبادی درخصوص بازه زمانی اجرا و تکمیل این طرح مهم گفت: عملیات اجرایی طرح از فروردین امسال آغاز و امیدواریم تا پایان شهریور به بهره برداری برسد.