همزمان با تجمعات مردمی در شهرهای مختلف کشور، مردم مهاباد نیز با حضور در خیابانها، پیام وحدت، همبستگی و حمایت از امنیت و اقتدار ایران را به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، همزمان با برگزاری تجمعات مردمی در نقاط مختلف کشور، شامگاه امشب خیابانهای مهاباد نیز شاهد حضور شهروندانی بود که برای اعلام حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی گرد هم آمدند.
مردم حاضر در این اجتماع با در دست داشتن پرچم ایران و سر دادن شعارهایی در حمایت از امنیت، اقتدار و تمامیت ارضی کشور، بر ایستادگی در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان تأکید کردند.
فضای خیابانهای شهر حال و هوایی متفاوت داشت؛ از جوانان و خانوادهها گرفته تا اقشار مختلف مردم، همگی در کنار یکدیگر حضور یافته بودند تا پیام وحدت، همدلی و حمایت از مدافعان کشور را به نمایش بگذارند.
شرکتکنندگان در این تجمع همچنین با محکومکردن اقدامات دشمنان، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و پشتیبانی از نیروهای مسلح تأکید کردند و با شعارهای حماسی، انزجار خود را از دشمنان ایران اسلامی اعلام کردند.