دادستان استان کرمان گفت: مقابله جدی با قاچاق سوخت و جرایم خشن از جمله تیراندازی با سلاح، با استفاده از ظرفیت ضابطان در عنبرآباد پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به مسئولیت قانونی دادستانی در صیانت از حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، گفت: مقابله جدی با قاچاق سوخت و جرایم خشن از جمله تیراندازی با سلاح، با استفاده از ظرفیت ضابطان و با تقویت پشتیبانی انتظامی در عنبرآباد پیگیری می‌شود.

مهدی بخشی در جریان بازدید از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان عنبرآباد اظهار کرد: دادستان به عنوان مدعی‌العموم، علاوه بر انجام وظایف جاری در حوزه تعقیب جرایم، مکلف به صیانت از حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین است و در همین چارچوب، بازدید‌ها و ارزیابی‌های میدانی از دادسرا‌های شهرستان‌های تابعه در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به مبانی قانونی این موضوع افزود: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و در چارچوب وظایف و اختیارات دادستان در مقام ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری و نیز مسئولیت دادستانی در حفظ حقوق عمومی، این بازدید‌ها با هدف بررسی فرآیند رسیدگی، شناسایی علل اطاله دادرسی و پیگیری برای رفع موانع انجام می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر ضرورت تسریع در رسیدگی‌ها تصریح کرد: تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، کاهش زمان رسیدگی، دقت در صدور دستورات قضایی و نظارت مستمر بر اجرای نیابت‌ها و مکاتبات قضایی باید با برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود تا از ایجاد رسوب پرونده‌ها جلوگیری شود.

بخشی در ادامه با تأکید بر صیانت از حقوق عامه گفت: دادستانی موظف است در کنار مأموریت‌های قضایی، نسبت به موضوعات اجتماعی و امنیتی، پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با جرایمی که امنیت و آرامش مردم را مخدوش می‌کند اقدام مؤثر داشته باشد.

وی با اشاره به مطالبات مردم در حوزه امنیت عمومی در عنبرآباد افزود: برخورد قاطع و بازدارنده با قاچاق سوخت و همچنین پیگیری جدی پرونده‌های مرتبط با تیراندازی با سلاح از اولویت‌های مهم است و در این زمینه، استفاده از ظرفیت ضابطان و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول باید تقویت شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان همچنین بر ضرورت تقویت نیروی انتظامی در شهرستان عنبرآباد تأکید کرد و گفت: حمایت و پشتیبانی لازم از مجموعه انتظامی، در افزایش ضریب امنیت، مقابله با جرایم خشن و پیشگیری از ناامنی‌ها نقش مؤثری دارد و باید با انسجام و هماهنگی در سطح شهرستان دنبال شود.

بخشی در پایان با قدردانی از تلاش‌های کارکنان و قضات دادسرای عنبرآباد بیان کرد: جمع‌بندی این بازدید و موارد نیازمند پیگیری در قالب گزارش نظارتی ارائه می‌شود و موضوعات مرتبط با ارتقای فرآیند‌ها و نیاز‌های پشتیبانی نیز از مسیر‌های قانونی دنبال خواهد شد.