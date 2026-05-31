معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان گفت: پیگیری جدی مطالبات کارگران و حمایت از واحد‌های تولیدی اولویت اصلی مدیریت ارشد استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای جلوگیری از تعدیل نیرو، تصریح کرد: پیگیری جدی مطالبات کارگران و حمایت از واحد‌های تولیدی برای تداوم اشتغال موجود، خط قرمز و اولویت اصلی مدیریت ارشد استان است.

ابوذر عطاپوروزیری در چهارمین جلسه کمیسیون کارگری استان کرمان در سال جاری گفت: راهبرد کلان استان، هماهنگی کامل میان دستگاه‌هاست تا از هرگونه تعدیل نیرو در واحد‌های تولیدی جلوگیری شده و پایداری اشتغال تضمین گردد.

وی افزود: توسعه اقتصادی بدون تعامل سازنده میان کارگر و کارفرما میسر نخواهد بود.

عطاپور گفت: حمایت از تولید، در واقع حمایت از سفره کارگران است و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در چارچوب قانون، پشتیبانی‌های لازم را از واحد‌های صنعتی و تولیدی به عمل آورند.