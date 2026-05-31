به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، محمد باقر حاتم وند گفت: در اجراي طرح مبارزه با قاچاق کالا کارکنان یگان امداد اين فرماندهي پس از بررسي موفق به کشف ۲۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق گازوئیل شدند، در اين خصوص متهم به مرجع قضائي معرفي شد و خودروی وی توقیف شد.

وی افزود: قاچاق آفت بزرگي در راه رشد اقتصاد است لذا مبارزه با قاچاق کالا و ارز، يکي از اولويت هاي مهم به شمار مي رود و شهروندان نيز مي توانند از طريق مركز فوريت هاي پليس ۱۱۰،‌ هر گونه اطلاعات و اخبار در اين خصوص را به پليس گزارش كنند.