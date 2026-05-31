رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: دو دستگاه کامیون حادثهساز توسط تیم عملیات ویژه پلیس راه شمال کرمان توقیف شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ؛ رئیس پلیس راه شمال استان کرمان گفت: پس از پایش دقیق جادهای و رصد گزارشهای واصله مبنی بر انجام حرکات نمایشی و سبقتهای غیرمجاز پیاپی توسط دو دستگاه کامیون سنگین در محور "راور_کرمان"، بلافاصله تیم عملیات ویژه و گشتهای نامحسوس پلیس راه به محل اعزام شدند.
سرهنگ "معینالدینی" افزود: این خودروها با بیتوجهی به قوانین ترافیکی و انجام رفتارهای پرخطر، باعث رعب و وحشت سایر رانندگان و ایجاد شرایط بحرانی در جاده شده بودند که با هوشیاری مأموران، شناسایی و جهت سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند.