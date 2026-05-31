به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مراسم معرفی برترین‌های ورزش کشور با عنوان «قهرمان ایران» و با گرامی داشت یاد و خاطره کودکان شهید میناب شامگاه امروز یکشنبه در سالن اجلاس سران با حضور دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور، وزیر و مسئولان ورزش کشور، رئیس و مسئولان سازمان صدا و سیما و قهرمانان و چهره‌های شاخص ورزش ایران برگزار شد.

در این مراسم و با تشویق حاضرین، یاد و خاطره همه قهرمانان ایران که امروز در بین ما نیستند، گرامی داشته شد.

در بخشی از این مراسم علی فروغی رئیس شبکه ۳ صدا و سیما در سخنانی، اظهار داشت: از جشن قهرمانی سال گذشته تا جشن قهرمانی امسال، یک‌عمر بر ما گذشت. در سوگ رهبر شهید انقلاب و چندین هزار شهید نشستیم. تمام کسانی که سال گذشته در بین ما بودند و امروز با یاد آنها زندگی کرده و گرامی می‌داریم، آنهایی که در پای لانچر از جان خود گذشتند، دریادلانی که در میدان بودند و پزشکانی که برای کمک به هم نوع خود تلاش کردند. همه و همه قهرمان ایران هستند و ما به آنها تعظیم می‌کنیم.

وی ادامه داد: سال گذشته ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در انتخاب قهرمان ایران شرکت کرده بودند که امسال این عدد به ۱۰ میلیون نفر رسید. این مراسم نمادی از وظیفه ذاتی رسانه ملی است که باید صدای مردم باشد و از خود مردم دعوت کردیم که انتخاب کنند. مردم داور هستند و رسانه ملی آیینه‌ای برای شنیده شدن صدای آنهاست. امیدوارم این مناسبت ارزشمند به نتایج و ثمرات ارزشمندترین دست پیدا کند.

همچنین در این مراسم با قراردادن کوله‌پشتی‌هایی یاد و خاطره کودکان شهید میناب زنده نگه‌داشته شد.

در بخش دیگری از این مراسم جایزه تختی به صالح اباذری ملی‌پوش کاراته برای کمک به حریف عربستانی اهدا شد. او در مسابقه‌ای دست‌کش‌های خود را به حریف عربستانی داد تا بتواند رقابتش را ادامه دهد.

در این مراسم، رئیس جمهوری و وزیر ورزش و جوانان، پیراهن منقش به عدد ۱۶۸ شهید مدرسه میناب را امضا کردند.

همچنین صحنه ماندگار ورزش ایران و سلام نظامی تیم ملی والیبال پس از شروع جنگ ۱۲ روزه در سالن به نمایش درآمد که با تشویق حضار همراه بود.

در این مراسم برترین‌های ورزش ایران به شرح زیر معرفی شدند:



جایزه شهید سلیمانی: به روژان گودرزی از تکواندو که حاضر به رقابت با نماینده رژیم صهیونیستی نشد.

صحنه ماندگار ورزش ایران: سلام نظامی تیم ملی والیبال بعد از شروع جنگ ۱۲ روزه/ حمل کیف مدرسه بازیکنان تیم ملی فوتبال یادواره کودکان شهید میناب

برترین تیم: تیم ملی فوتسال مردان

شاخص‌ترین اداره کل ورزش و جوانان: مازندران

قهرمان فردا: مبینا نعمت‌زاده از تکواندو

بهترین فدراسیون ورزشی: کشتی

برترین ورزشکار پارالمپیک مرد: علی‌اکبر غریب‌شاهی

برترین ورزشکار پارالمپیک زن: هاجر صفرزاده

برترین مربی: پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد

بهترین گل: گل مهدی طارمی به ازبکستان

بانوی ورزش ایران: زهرا کیانی از ووشو

آقای ورزش ایران: امیرحسین زارع از کشتی آزاد

جایزه شرافت ورزش: بهروز رهبری‌فرد پیشکسوت فوتبال