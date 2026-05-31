وی افزود: وقتی به یاد جملهی حضرت امیر (ع) میافتیم که در فراق یارانشان فرمودند: “اَيـْنَ اِخـْوانـِىَ الَّذينَ رَكِبُوا الطَّريقَ وَ مَضَوا عَلَى الْحَقِّ اَيْنَ عَمّارٌ وَ اَيْنَ ابْنُ التَّيْهانِ وَ اَيْنَ ذُوالشَّهادَتَيْنِ ؛ این زبانِ حالِ همهی ماست که یاد تمام کسانی را که در سال گذشته در چنین روزی و چنین شبی وجود نورانیشان در میان ملت ایران بود و اکنون نیست، گرامی میداریم.
رئیس رسانه ملی گفت: قهرمانان ایران که در این یک سال، زینتبخش آسمان نورانی ایران شدند؛ آسمانی که با وجود این قهرمانان، نورانیتر شد. دلاورمردانِ پای لانچرها، دریادلان ناو دنا، قهرمانان و جوانان شجاع قایقهای تندرو در تنگه هرمز و خلیج فارس، کادر پزشکی، نیروهای توانیر و همهی کسانی که در این صحنههای رشادت و شجاعت «قهرمان ایران» شدند؛ ما در مقابل آنها تعظیم میکنیم و دستشان را میبوسیم.
جبلی افزود: با اجازهی رئیسجمهور، از برگزارکنندگان این جشنواره که روز به روز ارتقاء مییابد، تشکر میکنم. خدمت آقای دکتر پزشکیان عرض کردم که سال گذشته ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مخاطبان رسانهی ملی در انتخاب قهرمان ایران شرکت کرده بودند که امسال این عدد با حدود ۳۳ درصد افزایش، به حدود ۱۰ میلیون نفر رسید. همچنین نامزدهایی که در این جشنواره شرکت کردند، طبق اطلاعات منتشرشده، با ۳۵ درصد رشد به ۱۶۹۸ نفر رسیدند؛ نامزدهایی که در این انتخاب ملی در معرض رأی مردم قرار گرفتند.
وی افزود: با تشکر صمیمانه از وزارت ورزش و جوانان و برادر عزیزم آقای دکتر دنیامالی؛ فدراسیونهایی که در جشن امسال معرفی قهرمان ایران شرکت کردند، با ۱۲ درصد رشد به ۴۶ فدراسیون رسیدند. رشتههای ورزشی با ۱۹ درصد رشد، امسال به ۲۵ رشته افزایش یافت. نوآوری راهبردی که امسال در جشنواره معرفی قهرمان ایران وجود دارد، «نشان شرافت» است که در پی افتخارآفرینی و شرافتمندی جوانان و قهرمانان ایران در اتفاقات و حوادث سال ۱۴۰۴، در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم و همهی صحنههای شرافت و رشادت که ما شاهد آن بودیم، اعطا میشود.
جبلی اظهار داشت: این جلسه و این جشن، نمادی از وظیفهی ذاتی رسانهی ملی است که باید صدای مردم باشد. رسانهی ملی در معرفی قهرمانانِ مردم که خود فرزندانِ همین مردم هستند، از خودِ مردم دعوت کرده تا انتخاب کنند. در این جشن، مردم فقط تماشاگر نیستند؛ بلکه داور و انتخابگرند و رسانهی ملی، آیینهای است برای رساندن صدای مردم به خود مردم؛ با انتخاب و گزینشِ مردم و در میدان دادن و به قاب تلویزیون آوردن کسانی که صاحبان اصلی رسانه هستند، یعنی مردم عزیزمان.
وی گفت: امیدوارم این جشن و مراسم ارزشمند که برای تجلیل از قهرمانان ورزشی کشور است و با مشارکت مردم عزیزمان و مخاطبان رسانهی ملی برگزار میشود، هر سال باشکوهتر از سال قبل اجرا شود و انشاءالله به نتایج و ثمرات ارزشمندتری از آنچه هست، دست یابد؛ برای تشویق، تکریم و تعظیم قهرمانان بزرگ ایرانزمین که فرزندانِ ملت هستند و ما به آنها افتخار میکنیم.
رئیس رسانه ملی در پایان با تشکر از همهی شما عزیزان و خانوادههای شهدا، بهویژه با عرض ادب، احترام و تعظیم به شهدای جنگ تحمیلی سوم، به ویژه شهدای «مدرسه میناب» که نماد کولهپشتیهای این طفلان معصوم زینتبخش جلسهی ماست، گفت: امیدوارم همهی ما ادامه دهندهی راه قهرمانان واقعی ایران که همان شهدای عزیزمان هستند، باشیم.