در میانه تحولات جدید در مناسبات اقتصادی منطقه، سفر وزیر صمت به قزاقستان برای حضور در اجلاس اوراسیا به نمایندگی از رئیس جمهور، فصل جدیدی از گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های منطقه را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ این سفر، فصل جدیدی از گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های منطقه را آغاز کرده است؛ مسیری که قرار است با حضور در قرقیزستان و نشست وزرای صنعت سازمان همکاری شانگهای، با شتاب بیشتری در شرق و آسیای مرکزی ادامه پیدا کند.



گزارش از امیر اصلانخانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما