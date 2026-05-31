به مناسبت عید سعید غدیر خم، نمایش خط مقدس در ستایش غدیر از فردا در باغ موزه دفاع مقدس به روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،معاون فرهنگی هنری سپاه امام علی ابن ابی طالب گفت: در دومین سال اجرای نمایش نمایش خط مقدس، به شش مرحله زندگی امیرالمومنین حضرت علی (ع) پرداخته شده است.

هادی بادینلو افزود: این نمایش با بازیگری بیش از صد هنرور در شش پرده زندگی مولا علی علیه السلام را با موضوعات تولد در خانه‌ی کعبه، اولین مسلمان، لیله المبیت، ازدواج با حضرت زهرا، مباهله و در پایان عید غدیر خم را اجرا خواهند کرد.

این نمایش ازفردا دوشنبه یازده خرداد تا جمعه شانزده خردادساعت بیست و سی دقیقه در بوستان باغ موزه دفاع مقدس اجرا خواهد شد.