به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف استان اصفهان از تدوین و ابلاغ ویژه‌برنامه‌های دهه امامت و ولایت ۱۴۰۵ در بقاع متبرکه استان خبر داد و بر مردمی، حماسی و هنری بودن رویکرد برنامه‌های امسال تأکید کرد.

مهدی اثنی‌عشران معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، با اشاره به تقارن عید سعید غدیر خم با سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره) گفت: با توجه به این تقارن معنوی و تاریخی، برنامه‌های دهه امامت و ولایت امسال با رویکردی متفاوت و با هدف تقویت انسجام اجتماعی، امیدآفرینی و تبیین جایگاه ولایت در عبور از بحران‌های پیش‌ِرو برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه بازه زمانی اجرای این برنامه‌ها از پنجم تا چهاردهم خردادماه ۱۴۰۵ مطابق با نهم تا هجدهم ذی‌الحجه است، افزود: دهه امامت و ولایت در حقیقت فصل تجلی عهد و میثاق با ولایت و فرصتی برای بازنمایی پیوند میان معنویت، عدالت، خدمت و هویت مقتدر شیعی در متن زندگی مردم است.

اثنی‌عشران با اشاره به شعار محوری این دهه اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور در سال ۱۴۰۵ و نیاز جامعه به تقویت همبستگی و امید اجتماعی، شعار محوری برنامه‌های این ایام در بقاع متبرکه استان، «امامت، محور وحدت و اقتدار ایران» انتخاب شده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان، رویکرد اصلی این برنامه‌ها را حماسی، مردمی و هنری عنوان کرد و ادامه داد: سخنرانی‌های بصیرتی، محافل انس با قرآن با محوریت امامت و ولایت، اجرای برنامه «قربان تا غدیر» با مشارکت گروه‌های مردمی و هیئت‌های مذهبی مستقر در بقاع، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این دهه است.

وی همچنین برگزاری باشکوه مراسم دعای عرفه، مراسم شب یا روز میلاد امام هادی(ع)، قرائت زیارت جامعه کبیره و ترویج زیارت غدیریه امام هادی(ع) را از دیگر محورهای برنامه‌های این ایام برشمرد و گفت: تبیین و تفسیر مفاهیم بلند این زیارات، از برنامه‌های محوری بقاع متبرکه در دهه امامت و ولایت خواهد بود.

اثنی‌عشران برگزاری باشکوه مراسم عید سعید غدیر خم را از مهم‌ترین برنامه‌های این دهه دانست و تصریح کرد: این مراسم با حضور سادات، علما، بزرگان منطقه و اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود و در آن، یاد و نام حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی، امام شهید امت و نیز دیدگاه‌های این بزرگواران درباره عید غدیر، حکمرانی علوی و سیره حضرت امیرالمؤمنین(ع) تبیین خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان همچنین به لزوم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ دوازده‌روزه و شهیدان سرافراز جنگ تحمیلی سوم اشاره کرد و افزود: این مناسبت‌ها نیز در برنامه‌های دهه امامت و ولایت مورد توجه قرار خواهد گرفت.

اثنی‌عشران در ادامه با تأکید بر مردمی‌سازی برنامه‌ها اظهار کرد: آیین معنوی غبارروبی و عطر‌افشانی قبور مطهر امامزادگان با حضور علما، معتمدین، اصناف و سایر اقشار جامعه برگزار خواهد شد و برنامه‌ها نباید صرفاً به فضای مساجد و بقاع محدود بماند بلکه باید با شادپیمایی، سفره‌های اطعام و برنامه‌های بصری به میادین اصلی، پیاده‌راه‌ها، محلات و مراکز تجمع نیز منتقل شود.

وی اعلام کرد: برپایی چایخانه‌های غدیر در میادین اصلی، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های شهری، فضاسازی اقتدارآفرین با نمادهای علوی و استفاده از مبلغین توانمند در تبیین سیره اجتماعی معصومین(ع) از دیگر اقدامات پیش‌بینی‌شده برای این ایام است.

اثنی‌عشران همچنین از ترویج سنت حسنه قربانی در روز عید قربان و توزیع گوشت بین نیازمندان از طریق واحد اجتماعی مراکز افق و نیز اطعام آبرومند و همگانی خبر داد وبیان کرد: برگزاری مسابقات فرهنگی در زمینه ترویج معارف و آموزه‌های نهج‌البلاغه نیز در بقاع متبرکه استان در دستور کار قرار دارد.

معاون اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تاکید کرد: این برنامه‌ها مطابق با دستورالعمل ابلاغی، به تمامی بقاع متبرکه استان اعلام شده و با همکاری هیئت‌های امنا، خدام، گروه‌های مردمی و فعالان فرهنگی اجرا خواهد شد.