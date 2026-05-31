در حالی که زائران سال‌های گذشته آب زمزم خود را پس از ورود به کشور تحویل می‌گرفتند، امسال این سوغات معنوی به دلیل محدودیت‌های پروازی به ایران نرسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، انتقال آب زمزم با پروازهای رفت زائران حج امسال انجام نشد. رئیس سازمان حج و زیارت علیرضا رشیدیان می‌گوید که «حجاج در مسیر بازگشت فقط می‌توانند ۴ بطری کوچک را در کابین هواپیما همراه داشته باشند.»

در سال‌های گذشته سازمان حج و زیارت با استفاده از پروازهای خالی بازگشتی در اعزام زائران به عربستان، آب زمزم بسته‌بندی را به کشور منتقل و هر زائر ۵ لیتر سهم خود را در ایران تحویل می‌گرفت و نیازی به حمل شخصی آب زمزم نداشت.

امسال اما محدود شدن اعزام‌ها به سه فرودگاه تهران، مشهد و زاهدان و افزایش زمان پروازها، انتقال آب زمزم به کشور را منتفی کرد. از سوی دیگر، عربستان همچنان حمل آب زمزم در چمدان را برای همه حجاج ممنوع کرده و بطری‌ها را از بار مسافران خارج می‌کند. گفته می‌شود که حجاج کشورمان امکان خرید آب زمزم بسته‌بندی در فرودگاه و قرار دادن آن در بار پرواز را هم ندارند.

این محدودیت فقط شامل حجاج ایرانی نیست و زائران دیگر کشورها نیز اجازه حمل آب زمزم در چمدان را ندارند. مقررات پروازی عربستان حمل انواع مایعات و قوطی نوشابه را در بار مسافران محدود کرده است.

کارشناس حمل‌ونقل هوایی حسن موسوی می‌گوید که «وقتی حمل مایعات در بار مسافران ممنوع است، آب زمزم هم نمی‌تواند از این مقررات مستثنا باشد. اولویت در عملیات حج، جابه‌جایی روان و ایمن زائران است.»

در مقابل، کارشناس حوزه زیارت محمدرضا قاسمی می‌گوید که «نمی‌خواهیم قوانین را زیر پا بگذاریم. مسئله این است که پس از ممنوعیت حمل آب زمزم در پرواز، زائری که شاید یک بار به خانه خدا برود، چگونه آب زمزم بیاورد.»

کارشناسان می‌گویند که همان‌طور که میلیون‌ها بطری آب زمزم در عربستان بسته‌بندی و توزیع می‌شود، می‌توان با هماهنگی با طرف سعودی، این آب را به‌صورت محموله‌های تجمیعی و مستقل از پرواز حجاج یا حتی به صورت زمینی به مقصد ارسال کرد.