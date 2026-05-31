به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ با فرا رسیدن پانزدهم ذی‌الحجه سال ۲۱۲ هجری قمری، دهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت در مدینه منوره، چشم به جهان گشود و از همان آغاز زندگی، منشأ خیر، برکت و هدایت برای امت اسلامی شد.

از مهم‌ترین ابعاد زندگی و سیره این امام همام ،تلاش برای حفظ و گسترش فرهنگ اصیل تشیع و مقابله با انحرافات فکری و عقیدتی بود. امام هادی (ع) با تربیت شاگردان برجسته،ترویج معارف اسلامی و تبیین آموزه‌های دینی،نقش مؤثری در صیانت از مبانی اعتقادی مسلمانان ایفا کرد.