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بنیاد برکت با هدف شناسایی استعدادهای نوجوانان در مناطق کمبرخوردار مهاباد، اقدام به برگزاری مجموعهای از رویدادهای فرهنگی و رقابتی در مساجد محلی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در راستای ارتقاء سطح امید اجتماعی و شناسایی و پرورش استعدادهای نوجوانان در مناطق محروم، برنامههای متنوع فرهنگی و آموزشی در شهرستان مهاباد برگزار شد.
یکی از این برنامهها، برگزاری مسابقاتی ویژه در مسجد حاج محمود ابراهیمزاده به همت قرارگاه تحول و توانمند سازی اجتماع محور محلات بنیاد برکت بود که با استقبال پرشور نوجوانان و خانوادههایشان مواجه شد.
در پایان این رقابتها، از نفرات برتر با اهدای جوایزی تجلیل به عمل آمد تا انگیزهای مضاعف برای ادامه مسیرشان فراهم شود.