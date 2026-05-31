بنیاد برکت با هدف شناسایی استعداد‌های نوجوانان در مناطق کم‌برخوردار مهاباد، اقدام به برگزاری مجموعه‌ای از رویداد‌های فرهنگی و رقابتی در مساجد محلی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در راستای ارتقاء سطح امید اجتماعی و شناسایی و پرورش استعداد‌های نوجوانان در مناطق محروم، برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی در شهرستان مهاباد برگزار شد.

یکی از این برنامه‌ها، برگزاری مسابقاتی ویژه در مسجد حاج محمود ابراهیم‌زاده به همت قرارگاه تحول و توانمند سازی اجتماع محور محلات بنیاد برکت بود که با استقبال پرشور نوجوانان و خانواده‌هایشان مواجه شد.

در پایان این رقابت‌ها، از نفرات برتر با اهدای جوایزی تجلیل به عمل آمد تا انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه مسیرشان فراهم شود.