به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دوره آموزشی کار با سلاح با هدف ارتقای آمادگی عمومی و تقویت توان دفاعی، این‌بار در صداوسیمای مهاباد برگزار شد.

در این دوره، داوطلبان پویش «جان‌فدا» با گذراندن آموزش‌های رزمی و نظامی، با فنون کار با سلاح، نحوه به‌کارگیری آن و همچنین تیراندازی آشنا شدند.

برگزاری این دوره، فرصتی برای به‌روزرسانی دانش و مهارت شرکت‌کنندگان فراهم کرد و زمینه‌ای برای آمادگی بیشتر آنان در مسیر خدمت و دفاع از وطن به‌وجود آورد.

به گفته برگزارکنندگان، این آموزش‌ها در ترویج مفاهیم جهاد، مقاومت و دفاع نقش مؤثری دارد و موجب افزایش توانمندی نیرو‌های داوطلب می‌شود.