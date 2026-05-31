پخش زنده
امروز: -
دوره آموزشی کار با سلاح با هدف تقویت آمادگی عمومی و توان دفاعی، در صداوسیمای مهاباد برگزار شد. داوطلبان پویش «جانفدا» در این دوره با فنون نظامی و نحوه استفاده از سلاح آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، دوره آموزشی کار با سلاح با هدف ارتقای آمادگی عمومی و تقویت توان دفاعی، اینبار در صداوسیمای مهاباد برگزار شد.
در این دوره، داوطلبان پویش «جانفدا» با گذراندن آموزشهای رزمی و نظامی، با فنون کار با سلاح، نحوه بهکارگیری آن و همچنین تیراندازی آشنا شدند.
برگزاری این دوره، فرصتی برای بهروزرسانی دانش و مهارت شرکتکنندگان فراهم کرد و زمینهای برای آمادگی بیشتر آنان در مسیر خدمت و دفاع از وطن بهوجود آورد.
به گفته برگزارکنندگان، این آموزشها در ترویج مفاهیم جهاد، مقاومت و دفاع نقش مؤثری دارد و موجب افزایش توانمندی نیروهای داوطلب میشود.