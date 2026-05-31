پس از پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران، موسی رضایی به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی، هیئت وزیران صبح امروز دهم خردادماه به پیشنهاد دکتر مدنیزاده و به استناد ماده (۱۹) قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، موسی رضایی را به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرد.
گفتنی است موسی رضایی در روز دهم اردیبهشتماه با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی سرپرست بیمه مرکزی شده بود.