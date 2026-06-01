به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر امور آب و فاضلاب شهرضا گفت: این خط لوله با هدف ارتقای زیرساخت‌های شبکه توزیع آب و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان اجرا ‌می‌شود و هم اکنون با تجهیز کارگاه و تعیین پیمانکار، وارد مرحله عملیاتی شده است.

مهدی شمس‌بگی هزینه اجرای این طرح را که از ابتدای خردادماه جاری آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا آذرماه به پایان برسد بیش از ۸۵ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: مسیر این خط لوله فولادی از زیرگذر ارتش آغاز شده و تا ابتدای بلوار جانبازان امتداد می‌یابد.

وی یادآور شد تاکنون ساکنان مناطق مرتفع شهرضا با مشکل کمبود فشار آب به ویژه در فصل گرم سال رو‌به‌رو بودند که با بهره‌برداری از این خط راهبردی، مشکل به طور ریشه‌ای حل خواهد شد.

مدیر آبفای شهرضا افزود: با اجرای خط انتقال جدید، زون‌بندی و پهنه‌بندی فشار شبکه تکمیل شده و آب به صورت عادلانه توزیع خواهد شد و تاثیر به‌سزایی در کاهش هدررفت آب خواهد داشت.