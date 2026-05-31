رئیس پارلمان لبنان با رد روایتهای مطرحشده درباره مسئولیت حزبالله در ادامه درگیریها، تأکید کرد که مقاومت بهطور کامل به آتشبس پایبند خواهد بود، اما مسئله اصلی، فقدان سازوکاری برای وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف حملات و تخریب مناطق مسکونی لبنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از سایت النشره، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان در واکنش به تلاشهای آمریکا برای مقصر جلوه دادن حزبالله و توجیه ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی، بر توان خود برای تضمین پایبندی کامل مقاومت به آتشبس تأکید کرد.
بری در گفتوگو با شبکه NBN اظهار داشت: «من پایبندی کامل، فراگیر و فوری مقاومت به توقف آتشبس را تضمین میکنم، اما سؤال این است که چه کسی رژیم صهیونیستی را به توقف تجاوزات زمینی، دریایی و هوایی و همچنین تخریب روستاها و خانهها ملزم میکند؟»
این اظهارات در حالی مطرح شده است که طی روزهای اخیر، برخی مقامات آمریکایی تلاش کردهاند مسئولیت ادامه درگیریها در لبنان را متوجه حزبالله بدانند؛ ادعایی که با واکنش جریانهای سیاسی و مقاومت لبنان مواجه شده است.
رئیس پارلمان لبنان با طرح این پرسش، بر ضرورت پاسخگویی جامعه بینالمللی نسبت به ادامه حملات رژیم صهیونیستی و نقض مکرر توافق آتشبس تأکید کرد و خواستار توجه به عامل اصلی تداوم تنشها در جبهه لبنان شد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی با «جوزف عون» رئیسجمهور لبنان حزبالله را مسئول ادامه درگیریها در این کشور معرفی کرده بود.