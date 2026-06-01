با شروع فصل گرما، بار دیگر ضرورت تغییر نگرش عمومی به برق از یک «خدمت روزمره» به «ستون امنیت و تولید کشور» بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این تغییر نگرش مستلزم مدیریت جدی مصرف است.

مساله برق در ایران دیگر فقط مساله قبض ماهانه یا روشن ماندن یک لامپ و کار کردن یک کولر نیست؛ برق، پشت صحنه همه‌چیز ایستاده است؛ از پمپاژ آب و فعالیت بیمارستان‌ها گرفته تا ارتباطات، امنیت، صنایع بزرگ، سوخت‌رسانی و زندگی و اشتغال روزمره میلیون‌ها خانواده، به همین دلیل، هر بار که درباره مدیریت مصرف صحبت می‌شود، در واقع درباره حفظ پایداری یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های کشور حرف می‌زنیم.

در چنین شرایطی، پویش ۲۵ درجه فقط یک توصیه فصلی یا یک شعار تبلیغاتی نیست؛ این پویش در اصل دعوتی است به فهم یک واقعیت ساده اما تعیین‌کننده است.

اگر الگوی مصرف اصلاح نشود، هیچ میزان توسعه تولید هم به تنهایی برای جبران اسراف کافی نخواهد بود.