دو حلقه چاه جدید با هدف افزایش ظرفیت تامین آب شرب و کاهش تنش آبی در هادیشهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، ابراهیم سلیمانی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی در آیین افتتاح دو حلقه چاه جدید در هادیشهر گفت:یکی از این چاه‌ها با عمق ۳۰۰ متر و آبدهی حدود ۱۸ لیتر در ثانیه و چاه دوم با عمق ۲۵۰ متر و آبدهی حدود ۱۰ لیتر در ثانیه حفر و تجهیز شده است.

سلیمانی افزود: برای اجرای این طرح در مدت یک سال در مجموع ۳۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و این دو حلقه چاه اکنون وارد مدار بهره‌برداری شبکه آبرسانی هادیشهر شده‌اند.

یحیی دشتی فرماندار شهرستان جلفا نیز با اشاره به اهمیت این طرح اظهار کرد: امیدواریم اثرات بهره‌برداری از این دو حلقه چاه در تابستان امسال در وضعیت تامین آب هادیشهر قابل مشاهده باشد و بخشی از مشکلات موجود را کاهش دهد.

وی گفت: در کنار اجرای طرح‌های عمرانی و افزایش ظرفیت تامین آب، رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی از سوی مشترکان نیز ضروری است چرا که مدیریت صحیح مصرف نقش مهمی در پایداری منابع آبی دارد.

عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی نیز از پیشرفت طرح تصفیه‌خانه آب ارس خبر داد.

حبیب‌زاده گفت:طرح تصفیه‌خانه آب رود ارس که با هدف افزایش ظرفیت تامین آب هادیشهر در حال اجراست، بخش عمده مراحل اجرایی خود را پشت سر گذاشته و تنها تامین و نصب فیلتر‌های آن باقی مانده است.

وی افزود: در صورت رفع این مسئله پیش‌بینی می‌شود این تصفیه‌خانه ظرف دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد و با ظرفیت حدود ۶۰ لیتر در ثانیه در تامین آب مورد نیاز هادیشهر نقش‌آفرینی کند.