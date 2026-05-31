حجت الاسلام علیخانی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی از مردم استان قزوین دعوت کرد تا در مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در روستای خیارج شرکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، به مناسبت سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، رهبر شهید انقلاب و یادبود شهدای روستای خیارج، برنامههای ویژهای در این روستا برگزار خواهد شد.
در همین راستا، حجتالاسلام علیخانی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در خبر ۲۰ شبکه قزوین با تأکید بر اهمیت برگزاری باشکوه این مراسم، تصریح کرد که تجمعات عمومی نقشی کلیدی در تداوم آرمانهای انقلاب ایفا میکنند.
به گفته وی، حضور پرشور مردم در این مراسم، نماد بارز پشتیبانی از نظام و آرمانهای انقلاب اسلامی است و پیامی روشن برای تداوم این مسیر محسوب میشود.
حجتالاسلام علیخانی در پایان با دعوت از آحاد ملت برای شرکت در این آیین، بر لزوم تجدید بیعت دوباره با آرمانهای بنیانگذار انقلاب تأکید کرد.
این مراسم، سهشنبه ۱۲ خرداد ماه از ساعت ۱۰ صبح در حسینیه روستای خیارج برگزار خواهد شد.