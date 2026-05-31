رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به افزایش حضور کودکان در دنیای دیجیتال، بر نقش محوری مادران در مدیریت تربیتی خانواده تاکید کرد.
سید محمدامین آقامیری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با تحلیل تغییر سبک زندگی خانوادهها در سالهای اخیر گفت: یکی از مباحث جدی که بهویژه پس از دوران کرونا با آن مواجه بودیم، بحث آموزش مجازی و درگیری فزاینده کودکان با فضای دیجیتال است. همچنین شرایط خاص کشور در یک سال گذشته و وقوع تنشها و بحرانهای منطقهای، حجم تعامل خانوادهها با این فضا را در جنبههای آموزشی، خبری و تفریحی بهطور بیسابقهای افزایش داده است.
وی با تأکید بر نقش کلیدی مادران در کانون خانواده افزود: مادر به عنوان محوریترین عضو خانواده، بیشترین بار تربیتی فرزندان را بر عهده دارد.
هدف ما در رویداد هنر مادری این بود که به مادران آموزش دهیم چگونه تعاملی آگاهانه با فضای مجازی داشته باشند تا علاوه بر پیشبرد صحیح فرآیند تربیتی و آموزشی، فرزندان بتوانند حداکثر استفاده مثبت را از این بستر ببرند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به ضرورت برگزاری این دورهها در شرایط بحرانی خاطرنشان کرد: این برنامه در ایام جنگ و اوج درگیریهای رسانهای برگزار شد تا به استرس و دغدغههای خانوادهها پاسخ دهد و خلاءهای آموزشی موجود را در آن مقطع حساس پر کند؛ در واقع این رویداد شروعی برای یک حرکت بزرگتر در جهت ارتقای سواد رسانهای در کشور است.
آقامیری در پایان به اسناد بالادستی این حوزه اشاره کرد و گفت: سند سواد فضای مجازی به عنوان یکی از اسناد راهبردی ما، سال گذشته تصویب و ابلاغ شد. در حال حاضر دستگاههای مختلفی درگیر اجرای این سند هستند و امیدواریم با همکاری همهجانبه، شاهد ارتقای روزافزون سطح دانش و امنیت جامعه در فضای مجازی باشیم.