مدیر اجرایی و انرژی بنیاد مستضعفان گفت: پاییز سال گذشته تأمین مواد اولیه وارداتی، قطعات یدکی و تجهیزات راهبردی در دستور کار شرکتها قرار گرفت تا در صورت بروز هرگونه اختلال، روند تولید بدون وقفه ادامه یابد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، سجاد آزادگان، مدیر اجرایی و انرژی بنیاد مستضعفان در حاشیه نمایشگاه ایران پروژه با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر فضای اقتصادی کشور افزود: اگرچه خطوط تولید هدف مستقیم حملات قرار نگرفتند، اما همانند سایر بخشهای صنعتی کشور تحت تأثیر محدودیتهای ناشی از جنگ، بهویژه در حوزه تأمین مواد اولیه وارداتی و مسیرهای لجستیکی قرار داشتند.
وی افزود: با توجه به افزایش سطح تهدیدات، از ماهها قبل برنامهریزی گستردهای برای افزایش تابآوری واحدهای تولیدی انجام شد. از پاییز سال گذشته تأمین مواد اولیه وارداتی، قطعات یدکی و تجهیزات راهبردی در دستور کار شرکتها قرار گرفت تا در صورت بروز هرگونه اختلال، روند تولید بدون وقفه ادامه یابد.
مدیر اجرایی شرکتهای تولیدی بنیاد مستضعفان ادامه داد: نتیجه این برنامهریزیها آن بود که از آغاز جنگ تاکنون حتی یک ساعت توقف در خطوط اصلی تولید و فرآیند تأمین بازار نداشتیم.
آزادگان با اشاره به وضعیت بازار و شبکه توزیع محصولات گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد روند تولید، فروش و توزیع محصولات نسبت به دوره مشابه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است. کاهشهای محدود ثبتشده نیز عمدتاً ناشی از شرایط حملونقل و تعطیلات نوروزی بوده و ارتباطی با جنگ یا اختلال در فرآیند تولید نداشته است.
وی افزود: برنامهریزیهای انجامشده امکان حفظ سطح فعلی تابآوری را تا پایان خرداد فراهم کرده بود و اکنون این ظرفیت تا پایان شهریور نیز تمدید شده است. بر این اساس میتوان با اطمینان اعلام کرد بازارهای تحت پوشش هلدینگ انرژی سینا در نیمه نخست سال با ثبات کامل تأمین خواهند شد.
آزادگان تأکید کرد: حتی در صورت تداوم محدودیتها و تغییر برخی معادلات اقتصادی، برنامهریزیهای لازم برای حفظ تولید انجام شده و اجازه نخواهیم داد چرخه تولید، توزیع و تأمین بازار با مشکل مواجه شود.