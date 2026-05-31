تجهیزات ژیمناستیک ایران از جمله در پرش خرک، دارحلقه، خرک حلقه و پارالل نوسازی شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی فدراسیون ژیمناستیک، با تلاشهای وزارت ورزش و جوانان، مساعدت وزارت نفت و پیگیریهای مستمر وجیهه نقوی سرپرست فدراسیون ژیمناستیک، بخشی از تجهیزات جدید ژیمناستیک هنری مردان از نشان تجاری بکار گرفته شده در بازیهای آسیایی ناگویا خریداری شد.
این تجهیزات شامل وسایل پرش خرک، دارحلقه، خرک حلقه و پارالل است که مطابق با استانداردهای روز دنیا و مورد تأیید فدراسیون جهانی ژیمناستیک تهیه شدهاند.
خرید این تجهیزات در شرایطی انجام شده که حدود ۲۰ سال از آخرین نوسازی اساسی وسایل ژیمناستیک کشور میگذشت و جامعه ژیمناستیک همواره خواستار بهروزرسانی امکانات و تجهیزات تمرینی و مسابقاتی بود.
تهیه این وسایل جدید، گام مهمی در راستای ارتقای زیرساختهای ژیمناستیک کشور به شمار میرود و میتواند نقش مؤثری در افزایش کیفیت تمرینات ملیپوشان و آمادهسازی هرچه بهتر آنان برای حضور در رویدادهای مهم بینالمللی از جمله بازیهای آسیایی ناگویا ایفا کند.
این اتفاق با استقبال و خرسندی گسترده ورزشکاران، مربیان و خانواده ژیمناستیک همراه شده و امیدها را برای تداوم روند رو به رشد این رشته در کشور افزایش داده است.
فدراسیون ژیمناستیک ضمن قدردانی از حمایتهای وزارت ورزش و جوانان و وزارت نفت، این اقدام را نقطه عطفی در مسیر توسعه زیرساختهای ژیمناستیک کشور دانسته و بر ادامه تلاشها برای بهبود امکانات این رشته تأکید دارد.