به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهکیلویه و بویراحمد ، دیار چهار فصل این استان معروف به سرزمین رودخانه ها و چشمه های خروشان، کوه های سر به فلک کشیده و جنگل های بلوط و جاذبه های بکر طبیعی با داشتن ظرفیت های بالقوه متعدد در زمینه گردشگری مسکوت مانده است این زیبایی ها نیاز به معرفی بیشتر دارد تا گردشگران داخلی و خارجی را به دامان خود بطلبد.

کهگیلویه و بویراحمد با داشتن ۲۵۰ تفرجگاه طبیعی، ۳۰۰ بقعه متبرکه، ۷۵۰ اثر تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و مواهب طبیعی چشم نواز را می توان عروس گردشگری ایران نامید.

کهگیلویه و بویراحمد همچنین دارای ۱۱ منطقه نمونه و ۱۱روستای هدف گردشگری، ۱۷ اردوگاه رفاهی، یک شهر هدف منطقه ویژه گردشگری و چهار کمپینگ اقامتی است.

غار ده شیخ، روستای گردشگری کریک، تنگ تامرادی، حرم بی بی حکیمه (س) خواهر امام رضا (ع)، آبشار یاسوج، چشمه بلقیس چرام، گردنه شلال دون، رود رونه، آبشار کمردوغ، برم الوان، بافت تاریخی دهدشت و سد کوثر از مهمترین جاذبه های طبیعی و گردشگری کهگیلویه و بویراحمد به شمار می آیند.